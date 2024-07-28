Safiye Soyman'ın acı günü... Oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti! Erdoğan'dan ünlü sanatçıya taziye telefonu

Oğlunun vefatıyla yıkılan Safiye Soyman, “Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allahım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi. Safiye Soyman'ın yakın arkadaşı Seda Sayan'a gözler çevrildi. Çok üzgün olduğunu söyleyen Seda Sayan, 2. Sayfa'nın haberine göre cenazede olmayacak. Eşiyle Amerika'da olan Seda Sayan uygun uçuş bulamadı ve "Burada dua göndermek dışında elimizden bir şey gelmiyor" dedi.