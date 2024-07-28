Safiye Soyman'ın acı günü... Oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti! Erdoğan'dan ünlü sanatçıya taziye telefonu
Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz'den acı haber geldi. 47 yaşındaki Akaröz, hayatını kaybetti.
Sanatçı Safiye Soyman’ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, hayatını kaybetti.
Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine gece saatlerinde götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akaröz’ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarını Yeşilbaşköy köyünde geçiren Soyman, vefat haberini aldığı Bodrum’dan Burdur’a gitmek için yola çıktı.
Oğlunun vefatıyla yıkılan Safiye Soyman, “Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allahım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi. Safiye Soyman'ın yakın arkadaşı Seda Sayan'a gözler çevrildi. Çok üzgün olduğunu söyleyen Seda Sayan, 2. Sayfa'nın haberine göre cenazede olmayacak. Eşiyle Amerika'da olan Seda Sayan uygun uçuş bulamadı ve "Burada dua göndermek dışında elimizden bir şey gelmiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'a oğlunun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.