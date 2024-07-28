BIST 10.891
DOLAR 32,94
EURO 35,76
ALTIN 2.529,05
HABER /  GÜNCEL

Vatandaşa "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" diye soruldu, anketi gören Prof. Dr. Naci Görür isyan etti

Vatandaşa "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" diye soruldu, anketi gören Prof. Dr. Naci Görür isyan etti

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunun yöneltildiği ankette "deprem" seçeneğinin bulunmamasına tepki gösterdi.

Abone ol

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ASAL Araştırma'nın yurttaşlara, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusunu yönelttiği anketin sonuçlarına tepki gösterdi. Görür sonuçlar arasında depremin olmamasını eleştirdi.

ASAL Araştırma, 26 ilde yurttaşa "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 64.6'sı Türkiye'deki en önemli sorunun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Sonuçlar arasında birçok konu yer alırken depremin yer almaması dikkati çekti.

Prof. Dr. Naci Görür de bu duruma tepki göstererek X hesabından açıklama yaptı. Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Halk TV'de Türkiye'nin en önemli sorunlarını gösteren bir araştırma yayınlandı. ASAL diye bir kurum yayınlamış galiba. Ankette pahalılık var, güvenlik var, işsizlik var, terör var, ahlak kaybı var, anayasa var, Daha neler neler var. Olmayan ne biliyor musunuz? DEPREM YOK, DEPREM. Daha yakında elli binden fazla suçsuz, günahsız insanlarını gömmüş bir toplumun gerçeği bu. Televizyondaki konuşmacılar da her şey normalmiş gibi bunu tartışıyorlar.

Benim güzel kalpli insanlarım depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz. Sizi yönetenlerden DEPREM DİRENÇLİ kentler talep ediniz. Sevgiyle."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Safiye Soyman'ın acı günü... Oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti! Erdoğan'dan ünlü sanatçıya taziye telefonu
Foto Galeri Safiye Soyman'ın acı günü... Oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti! Erdoğan'dan ünlü sanatçıya taziye telefonu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye yeni teklif! Premier Lig ekibi transferde ısrarcı
Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye yeni teklif! Premier Lig ekibi transferde ısrarcı
Türkiye teknolojide üretim üssü olacak: 30 milyar dolarlık teşvik geliyor
Türkiye teknolojide üretim üssü olacak: 30 milyar dolarlık teşvik geliyor
CHP'li Tan'ın skandal Mavi Vatan tanımlamasına Cihat Yaycı'dan kınama
CHP'li Tan'ın skandal Mavi Vatan tanımlamasına Cihat Yaycı'dan kınama
AK Partili vekil teşekkür ederek duyurdu: İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek!
AK Partili vekil teşekkür ederek duyurdu: İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek!
AK Parti'den CHP Milletvekili Namık Tan'a 'Mavi Vatan' tepkisi
AK Parti'den CHP Milletvekili Namık Tan'a 'Mavi Vatan' tepkisi
TBMM'de 3 uluslararası anlaşma kabul edildi
TBMM'de 3 uluslararası anlaşma kabul edildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te "ilk servisi"ni yarın kullanacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te "ilk servisi"ni yarın kullanacak
Bakan Yerlikaya: "423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldı"
Bakan Yerlikaya: "423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldı"
Golan'a roket saldırısında 12 kişi öldü! İsrail: Topyekün savaşa hazırlanıyoruz
Golan'a roket saldırısında 12 kişi öldü! İsrail: Topyekün savaşa hazırlanıyoruz
Memurların toplu sözleşme ikramiyeleri belli oldu! Bakan Işıkhan duyurdu
Memurların toplu sözleşme ikramiyeleri belli oldu! Bakan Işıkhan duyurdu
Sokak hayvanları kanununun görüşme tarihi belli oldu
Sokak hayvanları kanununun görüşme tarihi belli oldu
Trump sözü verdi, Bitcoin bir saat içinde uçuşa geçti:
Trump sözü verdi, Bitcoin bir saat içinde uçuşa geçti: