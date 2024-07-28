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Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye yeni teklif! Premier Lig ekibi transferde ısrarcı

Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye yeni teklif! Premier Lig ekibi transferde ısrarcı

EURO 2024’te gösterdiği performansla kendisini izleyen kulüpleri bir kez daha büyüleyen Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig ekibi Brighton da devredeydi. İngiliz ekibi, milli futbolcu için teklifini revize etti.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. EURO 2024'te gösterdiği performansla hafızalarda yer eden milli oyuncunun talipleri iyiden iyiye arttı. 

Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den ayrılmaması gerektiğini iletti. Bu talebe olumlu yanıt veren Ali Koç cephesi, Ferdi'nin ne teklif gelirse gelsin satılmayacağını yineledi.

Ada ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu için rakamı yeniledi ve 33 milyon Euro ile pazarlığa oturdu. Sarı-lacivertlilerin bu teklifi kabul etmesi halinde Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olarak rekor kırılacak.

Ferdi Kadıoğlu’na talip olan Brighton’ın Fenerbahçe’nin kapısını rekor bir teklifle çaldığı duyulmuştu. 27 milyon Euro’luk bu teklif kabul edilmemişti. 

Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 4.324 dakika süre alırken 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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