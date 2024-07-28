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Aydın Nazilli'de uyuşturucu baskınında Roma dönemine ait altın sikke ele geçirildi!

Aydın Nazilli'de uyuşturucu baskınında Roma dönemine ait altın sikke ele geçirildi!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Nazilli ilçesinde yapılan 63 yaşındaki F.Ü. ve 33 yaşındaki N.B.Ü. isimli şahısların evine düzenlenen uyuşturucu baskınında, 1 adet ruhsatsız 9 mm. tabanca, 265 adet 9 mm. tabanca mermisi, 7 adet tarihi eser niteliğinde altın sikke, bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Sikkelerin Roma dönemine ait gerçek altın sikke olduğu öğrenildi.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucuya yönelik gerçekleştirdiği baskında, uyuşturucuların yanı sıra Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 6 adet altı sikke ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucuya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmada Nazillli İlçesi İsabeyli Mahallesi'nde F.Ü. (63) ve N.B.Ü. (33) isimli şahısların ortak ikametine baskın yaptı.

Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 9 mm. tabanca, 265 adet 9 mm. tabanca mermisi, 7 adet tarihi eser niteliğinde altın sikke, bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Ayrıca Aydın İl Müze Müdürlüğü ile yapılan ön görüşmede ele geçen altın sikkelerin Roma dönemine ait gerçek altın sikke olduğu bilgisi alındı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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