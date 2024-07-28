BIST 10.891
DOLAR 32,94
EURO 35,76
ALTIN 2.529,05
HABER /  GÜNCEL

Gazze’de can kaybı 39 bin 324’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 39 bin 324’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 296 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 66 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 39 bin 324’e yükseldiğini bildirdi.

Abone ol

İsrail'in 296 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 66 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 39 bin 324’e yükseldi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 66 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 241 Filistinlinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 324’e, yaralananların sayısının 90 bin 830’a yükseldiği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dişini çektiren kadına hastalık bulaştı! Doktor doktor gezdi sonunda sağlığına kavuştu
Dişini çektiren kadına hastalık bulaştı! Doktor doktor gezdi sonunda sağlığına kavuştu
Bağcılar'da minibüs ile cip çarpıştı, olay yerinde kavga çıktı! Görgü tanığı kaza anını böyle anlattı
Bağcılar'da minibüs ile cip çarpıştı, olay yerinde kavga çıktı! Görgü tanığı kaza anını böyle anlattı
KKM’de 6 ayın en sert düşüşü!
KKM’de 6 ayın en sert düşüşü!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi incelemelerine ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi incelemelerine ilişkin açıklama
Aydın Nazilli'de uyuşturucu baskınında Roma dönemine ait altın sikke ele geçirildi!
Aydın Nazilli'de uyuşturucu baskınında Roma dönemine ait altın sikke ele geçirildi!
Kızlarını sahipsiz köpeklerin saldırısında kaybeden aileden Tunahan'a destek ziyareti
Kızlarını sahipsiz köpeklerin saldırısında kaybeden aileden Tunahan'a destek ziyareti
Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanıyor
Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanıyor
Milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024'te çeyrek finalde!
Milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024'te çeyrek finalde!
Tahliye olmama nedeni belli oldu: Kaçma şüphesi engeli
Tahliye olmama nedeni belli oldu: Kaçma şüphesi engeli
Havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin antikanser özelliği belirlendi
Havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin antikanser özelliği belirlendi
Fatih'te kaza: Bariyere çarpan otomobil devrildi
Fatih'te kaza: Bariyere çarpan otomobil devrildi
Vatandaşa "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" diye soruldu, anketi gören Prof. Dr. Naci Görür isyan etti
Vatandaşa "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" diye soruldu, anketi gören Prof. Dr. Naci Görür isyan etti