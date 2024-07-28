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Taksim Meydanı’nda İzmir’deki faciayı hatırlatan görüntü

Taksim Meydanı’nda İzmir’deki faciayı hatırlatan görüntü

İstanbul’un kalbi Taksim Meydanı’nda İzmir’deki elektrik faciasını akıllara getiren bir olay yaşandı. Meydanda kabloları açıkta bulunan trafo, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridine alındı.

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İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği olayın ardından ardından Taksim’de tehlike saçan elektrik trafosu görüntüsü vatandaşları korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, geçen günlerde Taksim Meydanı’nda bulunan trafo kutusunun kablosu koptu.

Yağmur yağdığında trafodan kıvılcım çıktığının ihbar edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince trafo etrafına tedbir amaçlı şerit çekildi. Daha sonra trafonun Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince götürüldüğü öğrenildi.

Trafo kablosunun 2 gün önce koptuğunu söyleyen Veysi Maskan, “Bu, yağmurdan dolayı ateş çıkarıyor. İkinci bir İzmir vakası olmaması için elektrik idaresini aradım, gelip yapması için. İzmir’de olan olayı gördükten sonra böyle şeyleri gördüğümüz zaman hemen yetkilileri arıyoruz gelip yapmaları için ricada bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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