BIST 10.891
DOLAR 32,94
EURO 35,76
ALTIN 2.529,05
HABER /  SPOR

Antalyaspor, Paraguaylı forvet Samudio'yu transfer etti

Antalyaspor, Paraguaylı forvet Samudio'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia'yı iki yıllığına renklerine bağladı.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Samudio, yeni ailesiyle mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'ye dönmeyi çok istediğini ifade eden Samudio, "Şimdi futbolumu tekrar gösterebilmek için büyük bir fırsatım var." dedi. Teknik Direktör Alex de Souza'nın olağanüstü bir oyuncu, harika bir insan ve teknik direktör olduğunu vurgulayan Samudio, kendisinden çok şey öğreneceğine inandığını kaydetti.

Açıklamada Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki imza töreninde kulüp yönetim kurulu üyeleri Cesur Burak Akar ve Recep Bayraktar'ın da yer aldığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mehmet Şimşek'ten vergi düzenlemesi açıklaması
Bakan Mehmet Şimşek'ten vergi düzenlemesi açıklaması
Hatay ve Maraş'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Hatay ve Maraş'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
İYİ Parti’de sular durulmuyor: Üç milletvekilinin daha istifa etmesi bekleniyor
İYİ Parti’de sular durulmuyor: Üç milletvekilinin daha istifa etmesi bekleniyor
Sakarya'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un cenazesi defnedildi
Sakarya'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un cenazesi defnedildi
Van'da baraj göletine giren çocuk boğuldu
Van'da baraj göletine giren çocuk boğuldu
Mersin sahilindeki olay! Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı iddiası: DMM'den açıklama geldi
Mersin sahilindeki olay! Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı iddiası: DMM'den açıklama geldi
Müzik festivalinde izdiham felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Müzik festivalinde izdiham felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 11 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 11 şüpheli tutuklandı
Kamala Harris, seçim kampanyasında bakın ne kadar bağış topladı
Kamala Harris, seçim kampanyasında bakın ne kadar bağış topladı
Taksim Meydanı’nda İzmir’deki faciayı hatırlatan görüntü
Taksim Meydanı’nda İzmir’deki faciayı hatırlatan görüntü
Konut kredisi çekecekler dikkat! İşte en avantajlı faiz veren 10 banka
Konut kredisi çekecekler dikkat! İşte en avantajlı faiz veren 10 banka
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe! 16 terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe! 16 terörist etkisiz hale getirildi