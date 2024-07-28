Hatay'da korkutan deprem! Şiddeti belli oldu

AFAD'dan paylaşılan son dakika bilgisine göre Hatay'da 3.8'lik bir deprem meydana geldi.

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.13'te meydana gelen depremin derinliği ise 10.1 km olarak ifade edildi.