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İstanbul'da su ve ulaşıma zam, kent lokantalarına indirim! Levent Gültekin, İBB'yi eleştirdi

Gazeteci ve yazar Levent Gültekin, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.

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Levent Gültekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ulaşım ve suya yapılan zamları anımsattı ve bu zamlarla birlikte kent lokantalarında indirim yapılmasını tuhaf bulduğunu ifade etti. 

Gültekin, "Benim mi tuhafıma gidiyor? İBB suya yüzde 13, ulaşıma yüzde 20 civarları zam yapıyor. Ama aynı gün kent lokantalarındaki 1 öğün yemeğin fiyatını 40 liradan 35 liraya indirmiş. Niye? Çünkü sadaka... Sosyal yardım adı altında oradan... Kimse şunu demiyor. Arkadaş sen kimin parasıyla indiriyorsun? Sen o zaman paran varsa, 35 liraya bir öğün yemek vermeye gücün yetiyorsa, o zaman suya niye zam yapıyorsun? O zaman ulaşıma neden zam yapıyorsun? Demiyor" diye konuştu.

Yazar Zeki Bahçe, Gültekin'in bu konuşmasına sosyal medya hesabında yer verdi. Bahçe, paylaşımına "Türkçesi: Taraftara indir, vatandaşa bindir" notunu düştü.

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