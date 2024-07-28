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İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahilde gezmeyi tercih etti

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahilde gezmeyi tercih etti

İstanbul'da, sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih ederken Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nda da yoğunluk oluştu.

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Hava sıcaklığının zaman zaman 30 derecenin üzerine çıktığı kentte, serinlemek isteyenler denizde yüzerken bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgeliklerde vakit geçirdi.

Hafta sonu tatilinde tarihi ve turistik yerleri gezmek isteyenler, Anadolu Yakası'nda daha çok Üsküdar ve Kadıköy'ü tercih etti.

Caddebostan, Salacak ve Kuzguncuk sahillerinde ise kimi vatandaşlar denize girerken kimileri ise sandalyeleriyle gölgeliklerde oturdu.

Tatilde Yıldız Sarayı'nı gezdiler

Avrupa Yakası'nda da sahil ve parkların yanı sıra tarihi ve turistik mekanlarda yoğunluk yaşandı.

Pazar günü havanın güzel olmasından istifade edenler, 6 yıllık restorasyonun ardından kapılarını halka açan Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'na ziyarette bulundu.

Ağustos sonuna kadar ücretsiz gezilebilecek tarihi mekana aileleri ve arkadaşlarıyla gelenler, sarayın girişi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sarayburnu'na gelenler ise sahilde denize girip serinledi, bazı vatandaşlar oltalarıyla balık tuttu.

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