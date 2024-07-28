BIST 10.891
DOLAR 32,94
EURO 35,76
ALTIN 2.529,05

Uzmanlar ‘kuraklık en şiddetli seviyede’ diyerek uyardı: Sıra eyyam-ı bahur sıcaklarında

|
Uzmanlar ‘kuraklık en şiddetli seviyede’ diyerek uyardı: Sıra eyyam-ı bahur sıcaklarında

Hava sıcaklıkları insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşmasıyla artarken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan eyyam-ı bahurun 31 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında yaşanacağını belirten uzmanlar bu dönemin kısmen yağışlı geçme olasılığı yüksek olduğunu söyledi.

Uzmanlar ‘kuraklık en şiddetli seviyede’ diyerek uyardı: Sıra eyyam-ı bahur sıcaklarında

Küresel ısınmanın etkisiyle mevsim normalleri üzerinde gerçekleşen sıcaklıklar ve yüksek nem oranları vatandaşların yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

17
Uzmanlar ‘kuraklık en şiddetli seviyede’ diyerek uyardı: Sıra eyyam-ı bahur sıcaklarında

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Tağıl, Türkiye'nin dünya genelinde en hızlı ısınan ve iklim krizinin en şiddetli yaşandığı bölgelerden birinde bulunduğunu söyledi.

27
Uzmanlar ‘kuraklık en şiddetli seviyede’ diyerek uyardı: Sıra eyyam-ı bahur sıcaklarında

Son 13 aydır Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklık rekorları kırıldığını hatırlatan Tağıl, özellikle geçen yılın haziran ayından itibaren dikkati çeken sıcaklık artışlarının son dönemde bazı bölgelerde mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıktığını belirtti.

37
Uzmanlar ‘kuraklık en şiddetli seviyede’ diyerek uyardı: Sıra eyyam-ı bahur sıcaklarında

Küresel ortalama yüzey sıcaklığının 22 Temmuz'da 17,15 dereceyle rekor kırdığını da anımsatan Tağıl, Türkiye'de yeterli yağış alamayan bölgelerin yüksek sıcaklıklarla kuraklık alarmı verdiğini söyledi ve "Ülke genelinde kuraklık en şiddetli seviyeye ulaşmış durumda." dedi.

47