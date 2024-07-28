Uzmanlar ‘kuraklık en şiddetli seviyede’ diyerek uyardı: Sıra eyyam-ı bahur sıcaklarında
Hava sıcaklıkları insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşmasıyla artarken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan eyyam-ı bahurun 31 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında yaşanacağını belirten uzmanlar bu dönemin kısmen yağışlı geçme olasılığı yüksek olduğunu söyledi.
Küresel ısınmanın etkisiyle mevsim normalleri üzerinde gerçekleşen sıcaklıklar ve yüksek nem oranları vatandaşların yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Tağıl, Türkiye'nin dünya genelinde en hızlı ısınan ve iklim krizinin en şiddetli yaşandığı bölgelerden birinde bulunduğunu söyledi.
Son 13 aydır Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklık rekorları kırıldığını hatırlatan Tağıl, özellikle geçen yılın haziran ayından itibaren dikkati çeken sıcaklık artışlarının son dönemde bazı bölgelerde mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıktığını belirtti.
Küresel ortalama yüzey sıcaklığının 22 Temmuz'da 17,15 dereceyle rekor kırdığını da anımsatan Tağıl, Türkiye'de yeterli yağış alamayan bölgelerin yüksek sıcaklıklarla kuraklık alarmı verdiğini söyledi ve "Ülke genelinde kuraklık en şiddetli seviyeye ulaşmış durumda." dedi.