BIST 10.891
DOLAR 32,94
EURO 35,76
ALTIN 2.529,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de trafik kazasında 2 kardeş yaşamını yitirdi

Kayseri'de trafik kazasında 2 kardeş yaşamını yitirdi

Kayseri'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

A.K'nin kullandığı 06 DF 3723 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun 35. kilometresinde ana yola çıkan G.P. yönetimindeki 50 EZ 176 plakalı kamyonla çarpıştı.

Sağlık ekipleri, otomobildeki kız kardeşler N.G. ve N.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, istasyondan ana yola çıkan kamyona bir süre sonra otomobilin çarpması yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da su ve ulaşıma zam, kent lokantalarına indirim! Levent Gültekin, İBB'yi eleştirdi
İstanbul'da su ve ulaşıma zam, kent lokantalarına indirim! Levent Gültekin, İBB'yi eleştirdi
İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahilde gezmeyi tercih etti
İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahilde gezmeyi tercih etti
Yılmaz'dan Meclis'te kabul edilen vergi düzenlemesine ilişkin açıklama
Yılmaz'dan Meclis'te kabul edilen vergi düzenlemesine ilişkin açıklama
Esra Ezmeci'yi kızdıran itiraf! 'Kaynanamla beraber...'
Esra Ezmeci'yi kızdıran itiraf! 'Kaynanamla beraber...'
Antalyaspor, Paraguaylı forvet Samudio'yu transfer etti
Antalyaspor, Paraguaylı forvet Samudio'yu transfer etti
Bakan Mehmet Şimşek'ten vergi düzenlemesi açıklaması
Bakan Mehmet Şimşek'ten vergi düzenlemesi açıklaması
Hatay ve Maraş'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Hatay ve Maraş'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
İYİ Parti’de sular durulmuyor: Üç milletvekilinin daha istifa etmesi bekleniyor
İYİ Parti’de sular durulmuyor: Üç milletvekilinin daha istifa etmesi bekleniyor
Sakarya'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un cenazesi defnedildi
Sakarya'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un cenazesi defnedildi
Van'da baraj göletine giren çocuk boğuldu
Van'da baraj göletine giren çocuk boğuldu
Mersin sahilindeki olay! Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı iddiası: DMM'den açıklama geldi
Mersin sahilindeki olay! Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı iddiası: DMM'den açıklama geldi
Müzik festivalinde izdiham felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Müzik festivalinde izdiham felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var