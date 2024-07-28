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Gaziantep'te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Gaziantep'te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve diğer kurumlar acil müdahalede bulunuyor. İlk belirlemelere göre yangın alanının 20 dönüm olduğu tahmin edilmekte ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hatay'dan bir yangın söndürme helikopteri gönderilmektedir. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.​​​​​​​

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Dülük Baba Tepesi mevkisinde öğleden sonra yangın çıktığı belirtildi.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, OSB ekipleri, arazözler ve iş makineleriyle acil müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Yangın alanının ilk belirlemelere göre 20 dönüm olduğu tahmin edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Hatay ilimizden acil müdahale amacıyla görevlendirilen bir yangın söndürme helikopteri alana intikal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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