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Mersin'de 80 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu

Mersin'de 80 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu

Mersin'in Silifke ilçesinde, dünden beri haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası İsa Kozan'ın bulunması için AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

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Mersin'in Silifke ilçesinde dünden beri haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Akdere Mahallesi'nde yaşayan İsa Kozan, dün evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı.

AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığı bildirildi.

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