Real Madrid, kamp kadrosunu açıkladı! Arda Güler...

Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarını ABD'de gerçekleştirecek ve kamp kadrosunda Arda Güler de yer alıyor. Eflatun beyazlılar, Milan, Barcelona ve Chelsea ile hazırlık maçları yapacak. Arda Güler'in Milan karşısında forma giymesi bekleniyor.Abone ol
İspanyol devi Real Madrid yeni sezon öncesi hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirecek.
Eflatın beyazlıların, ABD'deki kamp kadrosu belli oldu. Takıma bugün katılan Arda Güler de kamp kadrosunda yer aldı.
Real Madrıd'in kamp kadrosu
Kaleci: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez
Savunma: Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Ramon, Lorenzo, Obrador, Asencio, Martinez
Orta saha: Modric, Arda Güler, Ceballos, Nico Paz, Mario Martin, Jeremy de Leon, Palacios
Hücum: Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, Brahim, Latasa, Alvaro Rodriguez
Real Madrıd'in maç programı
Real Madrid tur kapsamında Milan, Barcelona ve Chelsea ile karşılaşacak. Arda Güler'in Milan karşısında forma giymesi bekleniyor.
31 Temmuz - Milan
3 Ağustos - Barcelona
6 Ağustos - Chelsea