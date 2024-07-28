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Real Madrid, kamp kadrosunu açıkladı! Arda Güler...

Real Madrid, kamp kadrosunu açıkladı! Arda Güler...

Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarını ABD'de gerçekleştirecek ve kamp kadrosunda Arda Güler de yer alıyor. Eflatun beyazlılar, Milan, Barcelona ve Chelsea ile hazırlık maçları yapacak. Arda Güler'in Milan karşısında forma giymesi bekleniyor.

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İspanyol devi Real Madrid yeni sezon öncesi hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirecek.

Eflatın beyazlıların, ABD'deki kamp kadrosu belli oldu. Takıma bugün katılan Arda Güler de kamp kadrosunda yer aldı.

Real Madrıd'in kamp kadrosu

Kaleci: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez

Savunma: Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Ramon, Lorenzo, Obrador, Asencio, Martinez

Orta saha: Modric, Arda Güler, Ceballos, Nico Paz, Mario Martin, Jeremy de Leon, Palacios

Hücum: Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, Brahim, Latasa, Alvaro Rodriguez

Real Madrıd'in maç programı

Real Madrid tur kapsamında Milan, Barcelona ve Chelsea ile karşılaşacak. Arda Güler'in Milan karşısında forma giymesi bekleniyor.

31 Temmuz - Milan
3 Ağustos - Barcelona
6 Ağustos - Chelsea

 

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