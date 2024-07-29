İsrail Dışişleri Bakanı'ndan alçak tehdit!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Karabağ'a ve Libya'ya nasıl girdiysek aynısını yaparız" şeklindeki açıklamasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan'ı sosyal medyada Saddam Hüseyin ile kıyaslayarak tehdit etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız." sözlerinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabı X üzerinden Başkan Erdoğan'ı tehdit etti.

İsrail gazetesi Haaretz'ın yaptığı haberde şu ibarelere yer verildi:

"İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türk medyasının Türkiye liderini İsrail'i işgal etmekle tehdit etmesinin ardından X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Saddam Hüseyin'in izinden gittiğini ve İsrail'e saldırmakla tehdit ettiğini" yazdı.

Erdoğan'ın "Karabağ'a nasıl girdiysek, Libya'ya nasıl girdiysek onlara da aynısını yapacağız" dediğini aktaran Katz, Erdoğan'ı Irak'ın merhum diktatörüyle kıyasladıktan sonra Erdoğan'ın "orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlaması gerektiği" uyarısında bulundu."