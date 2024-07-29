BIST 10.891
DOLAR 32,96
EURO 35,79
ALTIN 2.530,40
HABER /  DÜNYA

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan alçak tehdit!

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan alçak tehdit!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Karabağ'a ve Libya'ya nasıl girdiysek aynısını yaparız" şeklindeki açıklamasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan'ı sosyal medyada Saddam Hüseyin ile kıyaslayarak tehdit etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız." sözlerinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabı X üzerinden Başkan Erdoğan'ı tehdit etti.

İsrail gazetesi Haaretz'ın yaptığı haberde şu ibarelere yer verildi:

"İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türk medyasının Türkiye liderini İsrail'i işgal etmekle tehdit etmesinin ardından X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Saddam Hüseyin'in izinden gittiğini ve İsrail'e saldırmakla tehdit ettiğini" yazdı.

Erdoğan'ın "Karabağ'a nasıl girdiysek, Libya'ya nasıl girdiysek onlara da aynısını yapacağız" dediğini aktaran Katz, Erdoğan'ı Irak'ın merhum diktatörüyle kıyasladıktan sonra Erdoğan'ın "orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlaması gerektiği" uyarısında bulundu."

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ekonomisi ve ihracatı büyük ilerleme kaydetti
ÖNCEKİ HABERLER
Batman'da katliam gibi kaza! 2'si çocuk 4 ölü!
Batman'da katliam gibi kaza! 2'si çocuk 4 ölü!
İsrail'den Lübnan'daki sınır bölgelere yoğun hava saldırısı
İsrail'den Lübnan'daki sınır bölgelere yoğun hava saldırısı
Mersin'de 80 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu
Mersin'de 80 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu
Real Madrid, kamp kadrosunu açıkladı! Arda Güler...
Real Madrid, kamp kadrosunu açıkladı! Arda Güler...
Hatay'da korkutan deprem! Şiddeti belli oldu
Hatay'da korkutan deprem! Şiddeti belli oldu
Gaziantep'te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Gaziantep'te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Türkiye ile Libya arasında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ile Libya arasında mutabakat zaptı imzalandı
Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Uğur Taşdemir hayatını kaybetti
Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Uğur Taşdemir hayatını kaybetti
Kayseri'de trafik kazasında 2 kardeş yaşamını yitirdi
Kayseri'de trafik kazasında 2 kardeş yaşamını yitirdi
İstanbul'da su ve ulaşıma zam, kent lokantalarına indirim! Levent Gültekin, İBB'yi eleştirdi
İstanbul'da su ve ulaşıma zam, kent lokantalarına indirim! Levent Gültekin, İBB'yi eleştirdi
İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahilde gezmeyi tercih etti
İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahilde gezmeyi tercih etti
Yılmaz'dan Meclis'te kabul edilen vergi düzenlemesine ilişkin açıklama
Yılmaz'dan Meclis'te kabul edilen vergi düzenlemesine ilişkin açıklama