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Şanlıurfa'da arazi kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa'da arazi kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Göldere Mahallesi İncirli mezrasında akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

Kavga sırasında M.G. ve tarlada çalışan Meral D. silahla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen M.G. hayatını kaybetti.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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