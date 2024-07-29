Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'kafadan sıkıntısı var' cevabı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'e yönelik cümlelerine yazılı açıklama ile cevap verdi. Erbakan, "Kullandığı talihsiz ifadeyi Sn. Cumhurbaşkanı'nın temsil ettiği makama yakıştıramadığımızı ifade ediyor ve kendisini nezakete davet ediyoruz" dedi.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'ye davet edilmesini isteyen YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, tartışmanın fitilini ateşledi.

Abbas'ın davet edildiğini ancak kendilerine cevap vermediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekin'i eleştirdi.

Rize'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YRP Milletvekili Doğan Bekin'nin İsrail'le ilgili eleştirilerine yanıt vererek; "Çıktı bir tanesi affedersiniz, terbiyesizin teki, parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz” ifadelerini kullandı.

Erbakan X hesabı üzerinden Erdoğan'a cevap verdi.

YRP Genel Başkanı'ın açıklaması şöyle:

"İstanbul Milletvekilimiz Sn. Doğan Bekin için kullandığı talihsiz ifadeyi Sn. Cumhurbaşkanı’nın temsil ettiği makama yakıştıramadığımızı ifade ediyor ve kendisini nezakete davet ediyoruz.

Ayrıca Yeniden Refah Partimiz’in kendileri sayesinde TBMM’de temsil hakkı kazandığına yönelik ifadeleri ile ilgili olarak, Sn. Cumhurbaşkanı'nın da Yeniden Refah seçmeninin oyları sayesinde yüzde 50 barajını aşarak Cumhurbaşkanı seçildiğini kendisine hatırlatıyoruz."