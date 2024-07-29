Belediyelerin SGK borcu! Bakan Vedat Işıkhan: Borç ödenmezse icraya verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan belediyelerin 96 milyar lira prim borcu olduğunu söyledi ve ve "Belediyeler borcunu ödemezse icraya başvurulacak. Borçlara karşılık hiçbir belediyeden cami arsası alınmadı." dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Belediyelerimizin yaklaşık 96 milyar lira prim borcu bulunmaktadır. Tabi bundan öncesinde de sosyal güvenlik sistemi içerisinde sigorta primleri neden önemlidir sorusunu da yanıtlamamız gerekiyor. Aslında ülke olarak ekonomik kalkınmayı ve refah artışını sağlamak için kapsamlı ve güvenli sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç duyulmakta." ifadelerini kullanan Işıkhan şunları kaydetti:

Bakanlık olarak emekli aylıklarını ve sağlık hizmetlerine erişim aynı zamanda sosyal yardımlar gibi mekanizmalarla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini korumayı ve sürdürmeyi aynı zamanda gelir güvencesi sağlamak için çalışıyoruz. Biz çalışanlarımızın bugününü ve yarınını garanti altına almak istiyoruz.

"Vatandaşlarımızı korumak zorundayız"

Çalışanlarımız çeşitli risklerle karşılaşabilirler. Burada özellikle gelirlerini azaltan veya giderlerini arttıran nedenler söz konusu. Ekonomik krizler, doğal afetler, işsizlik, iş ve meslek hastalıkları, malullük gibi durumlara karşı sosyal güvenlik bakanlığı olarak vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Bunların yanında da topladığımız primler aracılığıyla vatandaşlarımıza sosyal güvence sağlıyoruz. Sadece bununla yetinmiyoruz sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanıyoruz. Aynı zamanda emeklilik döneminde vatandaşlarımıza emekli aylığı ödeyerek burada maddi güvence sağlıyoruz.

SGK 16 milyon emekliye aylık veriyor

SGK 16 milyon emekliye emekli aylığı veriyor. 2002 yılında çalışan sayımız 12 milyon iken bugün 25 milyona ulaşmıştır. Emekli sayımız 2002'de 6,5 milyon iken bu rakam bugün 16 milyona ulaşmıştır. Bunun yanında 85 milyon vatandaşımızın tamamının harcamalarını SGK olarak karşılıyoruz. Tabii bunları gerçekleştirebilmek için devasa bir bütçeye ihtiyaç var. Prim gelirimiz 2023 yılında 1 trilyon 463 milyar, prim yapılandırma gelirimiz 34 milyar, devlet katkısı ise 325 milyar olmak üzere SGK gelirimiz 2 trilyon 192 milyar lira olmuştur.

Bakanlığım dönemi haricinde de daha önceden de belediyelerimize gerekli uyarılarda bulunduk. Gelin borcunuz var ve borcunuz yükselmeden bu ödemeyi yapın telkininde bulunuyorlar ve iş birliği sağlıyorlar. Ancak sizde ifade ettiniz bu rakam 96 milyar liraya ulaştı ve bu bizim için sürdürülemez bir hale geldiği içinde çok önemli. Burada sigorta primleri giderlerimiz arasında en önemli giderlerimiz arasında yer alıyor. Emekli aylıklarımızı öderken ve sağlık harcamaları yaparken de sigorta primleri bizim için çok önemli bir yere sahip. Dolayısıyla ne kadar çok sigorta primi toplayabilirsek emeklilerimize de vatandaşlarımıza da o derece iyi bir hizmet sunumunu gerçekleştirmiş olabilir.

Başkan Erdoğan'ın son grup toplantımızdaki ifadesinden sonra CHP'den inanılmaz bir reaksiyon gördük aslında bu yeni bir olay değil. Sigorta primlerinin ödenmesi konusunda daha önce sayın Cumhurbaşkanımız defalarca gündeme getirdi ve 31 Mart seçimleri öncesinde de bende yaptığım basın açıklamasında hem büyükşehir belediyelerinin borçlarının ne olduğunu kamuoyunun dikkatine sundum.

1402 belediyeden 1307'sinin borcu var

Burada 2024 Mart ayı itibariyle 1402 belediyenin 1307'sinin borcu bulunmakta. Belediye şirketlerinin borcu belediyeyi yüzde 100 bağlıyor. Parti ayırt etmeksizin biriken borçların kısa sürede ödenmesi konusunda uyarıda bulunduk bu süre içerinde.

CHP'li İBB'nin SGK prim borcu 5 yılda 46 kat artış gösterdi

Bakan Işıkhan'ın canlı yayında SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyenin yıllara göre borç grafiğini de paylaştı. Tabloda CHP'li İBB'nin SGK prim borçlarının 5 yılda 46 kat artış gösterdiği görüldü.

"Belediyeler borcunu ödemezse icraya başvurulacak"

Belediyelerin toplam borcu 96 milyar TL. İBB'nin toplam borcu 3.3 milyar TL. 5 yılda 46 kat artmış. Bu yüzden bizim beklentimiz bir şirket için harekete geçilmesi ancak diğer şirketlerinde bu durumda harekete geçmeleri şart. Belediyeler borcunu ödemezse icraya başvurulacak. Borçlara karşılık hiçbir belediyeden cami arsası alınmadı.

SGK 16 milyon emekliye aylık ödüyor. Temel görevimiz gençleri ve kadınları istihdama katmak. Emekliler için çalışmalarımız sürüyor. Kalıcı refah arttıkça emeklilerin sıkıntısı azalacak.

Paylaşılan tabloya göre;

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 5 yılda 885 kat arttı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 5 yılda 9 kat arttı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 5 yılda 46 kat arttı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 5 yılda 25 kat arttı.

CHP'li Şişli Belediyesi'nin borcu ise 5 yılda 13 kat arttı.