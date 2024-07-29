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"Star Wars" filminde, Prenses Leia'nın giydiği altın bikini kostümü açık artırmada satıldı

"Star Wars" filminde, Prenses Leia'nın giydiği altın bikini kostümü açık artırmada satıldı

"Star Wars" (Yıldız Savaşları) serisinin "Jedi'ın Dönüşü" filminde, Prenses Leia'nın giydiği altın bikini kostümü, açık artırmada 175 bin dolara alıcı buldu.

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Prenses Leia'nın altın bikini kostümü, Texas eyaletinin Dallas şehrindeki müzayede evi Heritage Auctions'ta açık artırmaya çıkarıldı.

Kostümün açık artırmada büyük ilgi gördüğünü belirten müzayede evi yetkilileri, altın bikininin 175 bin dolara satıldığını ifade etti.

Richard Marquand'ın yönetmenliğini yaptığı Star Wars serisinin üçüncü filmi Jedi'ın Dönüşü, 1983'te vizyona girmişti.

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