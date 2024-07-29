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Antalya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bisikletten düşerek yaralandı

Antalya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bisikletten düşerek yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırması sonucu 3 tekerlekli elektrikli bisikletinden düşen kişi yaralandı.

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Yeni Mahalle'de alışveriş yapmak için sabah evden çıkan 69 yaşındaki Halil Aksay, 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmak isterken bisikleti devrilen Aksay, ayağından yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Aksay'ın ayak bileğinin kırıldığı belirlendi.

Ameliyat edilen Aksay, gazetecilere, olayın meydana geldiği 5016 Sokak'ta çok sayıda başıboş köpek olduğunu söyledi.

Acil tedbir alınması gerektiğini belirten Aksay, "Yakında pazar yeri var. Pazara giden insanlar da oradan geçiyor. Okul açıldığında okula giden çocuklarımız o sokağı kullanıyor. Daha önce torunumu okula götürürken köpekler saldırmak istedi, torunum az daha aracın altında kalıyordu. Sahipsiz köpekler ciddi bir tehlike arz ediyor. Yetkililerimizden acil tedbir almasını istiyorum." diye konuştu.

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