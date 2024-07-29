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Boşanmada erkek şiddeti, büyü ve sosyal medya paylaşımları ile eşit kusur sayıldı

Boşanmada erkek şiddeti, büyü ve sosyal medya paylaşımları ile eşit kusur sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında, eşine fiziksel şiddet uygulayan erkek ile büyü ve muska işleriyle uğraşan, sosyal medyada paylaşımlar yapan kadını eşit kusurlu buldu.

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Dairenin kararına göre, Sivas'ta yaşayan bir kadın, eşinin kendisine sürekli hakaret ettiğini, gurur ve onur kırıcı eylemlerde bulunduğunu, fiziksel şiddet uyguladığını, sokak ortasında öldüresiye dövdüğünü, araba ile çarpmaya ve ezmeye çalıştığını ileri sürerek boşanma davası açtı, tazminat talebinde bulundu.

Erkek ise eşinin yaşadıkları evi ve eşyaları beğenmediğini, ekonomik gücünün yetmeyeceği isteklerde bulunduğunu, kendisinden tiksindiğini belirterek rencide edici sözler söylediğini, kendisini sevmediğini ve boşanmak istediğini söylediğini iddia etti.

Eşinin sosyal medyada oynadığı videoları yüklediğini, bu paylaşımlara cinsel içerikli yorumlar yapıldığını öne süren erkek, evlilik birlikteliklerinin temelinden sarsıldığını savunarak, boşanmalarına karar verilmesini ve kendisine tazminat ödenmesini istedi.

Boşanma davasına bakan Sivas 2. Aile Mahkemesi, kadına hakaret eden, fiziksel şiddet uygulayan erkek ile büyü, muska işleriyle uğraşan, sosyal medya platformunda videolar paylaşan, eşinin verdiği parayı beğenmeyen kadını eşit kusurlu saydı. Tarafların boşanmalarına karar veren yerel mahkeme, karşılıklı tazminat taleplerini de reddetti.

Temyiz başvurusu

İstinaf başvuruları Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafından reddedilen taraflar, yerel mahkeme kararını temyiz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı.

Dairenin oy birliğiyle aldığı kararda, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediği ifade edilerek, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370. maddesi gereği hükmün onandığı belirtildi.

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