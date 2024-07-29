Altın haftaya yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın

Altın fiyatları yatırımcının odağında...Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 536 liradan işlem görüyor.

Abone ol

Cuma ons fiyatındaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı, günü 2 bin 528 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından 2 bin 536 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 216 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 802 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, cuma yükseliş eğiliminde hareket ederek günü 2 bin 387 dolardan tamamlarken, şu sıralarda 2 bin 391 dolardan işlem görüyor.

ABD'de ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar güç kaybetmeden enflasyonist baskıların azalması, "yumuşak iniş" senaryolarının öne çıkmasını sağlarken, risk iştahını da besliyor.