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Altın haftaya yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın haftaya yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın

Altın fiyatları yatırımcının odağında...Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 536 liradan işlem görüyor.

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Cuma ons fiyatındaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı, günü 2 bin 528 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından 2 bin 536 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 216 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 802 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, cuma yükseliş eğiliminde hareket ederek günü 2 bin 387 dolardan tamamlarken, şu sıralarda  2 bin 391 dolardan işlem görüyor.

ABD'de ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar güç kaybetmeden enflasyonist baskıların azalması, "yumuşak iniş" senaryolarının öne çıkmasını sağlarken, risk iştahını da besliyor.

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