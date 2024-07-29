İBAN'ınızı kullandırırken bir kez daha düşünün! Rekor miktarda ceza ödeyebilirsiniz

Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeni dönemde İBAN'ınızı kullandırırken bir kez daha düşüneceksiniz... Küçük ödemeler için rekor miktarda ceza ödeyebilirsiniz... İşte yeni yönetmelikte yer alan usulsüz İBAN ve pos kullanımında uygulanacak cezalar...

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Kayıtdışılıkla mücadele etmeyi amaçlayan yeni yasa kapsamında, başkalarına ait banka hesaplarının, ödeme kaydedici cihazların ve POS cihazlarının kullanılması durumunda uygulanacak cezalar artırılacak.

Son dönemde bazı işletmelerin vergiden kaçınmak amacıyla hesap kiraladığı ve başkasının POS cihazlarını kullanmayı tercih ettiği görülüyordu. Bu durum, devletin vergi gelirlerini olumsuz etkiliyordu.

EYT’li çalışan için istisna kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek yasayla, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı sayılanlardan, ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaya devam etmeleri halinde, işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine ilişkin uygulama sonlandırılacak.

Bu düzenleme ile EYT’li çalışanı olan işverenlerin maliyeti en az 1000 lira artacak.

İBAN'ını kullandırana ceza

Yeni düzenlemeye göre, kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçları ile yapılan tahsilatların, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları (POS) aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda, tahsilatı yapan mükelleflere ve bu sistemleri veya cihazları kullandıranlara, her bir işlem için özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacak.

Bu kapsamda, bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 20 milyon lirayı aşamayacak.

Yeni yasada POS detayı

Daha açık bir ifadeyle anlatmak gerekirse; başkasına ait POS cihazını kullanana her bir tespit için bilanço esasına göre defter tutanlara 90 bin lira, işletme hesabına göre defter tutanlara 45 bin lira ceza kesilecek.

Ayrıca, başkalarının IBAN'ını kullanan ve kullandıranlara asgari 30 bin lira, azami 20 milyon lira olmak üzere, işleme konu tutarın yüzde 10'u oranında ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası uygulanacak.