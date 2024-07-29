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Eski emniyet müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı oldu

Eski emniyet müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı oldu

Eski emniyet müdürü Metin Alper, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı oldu.

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Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı.

Resmi olarak atamasının yapılmasının ardından Alper, görevine başladı.

Metin Alper, 1992'de Polis Akademisi'nden komiser yardımcısı olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından çeşitli kademelerde görev yapan Alper, 2016'da Adıyaman'da, 2019'da Trabzon'da il emniyet müdürlüğü yaptı.

Alper, Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki görevinin ardından Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak atanmıştı.

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