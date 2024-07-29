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Trabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri satışa çıkarıldı

Trabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri satışa çıkarıldı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada; VIP Platinum-B 4 bin 500, VIP Platinum A-C 4 bin, VIP Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, Batı 1000, Doğu 800, Fırtına 700 ve Güney-Kuzey Kale Arkası biletlerinin 350 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Müsabakada Passolig kart uygulamasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Bordo-mavili kulüp Ruzomberok ile 1 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

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