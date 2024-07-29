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Kurtulmuş'tan Katz'a sert tepki: Duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz

Kurtulmuş'tan Katz'a sert tepki: Duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'in küstah paylaşımına bir tepki de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, “Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı asla yolundan döndüremeyecektir. Duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz" dedi.

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Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Katz'in küstah paylaşımına bir tepki de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. 

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; " İsrail Dışişleri Bakanı’nın çirkin paylaşımı, yaptıkları katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında mahkum olduğunu görerek, kapıldıkları korkuyla akıl dışı davranışlara başvurduklarını göstermektedir.

Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı asla yolundan döndüremeyecektir. Türklerin tarihi de Müslümanların mazisi de bellidir. Geçmişimizde nasıl mazlumdan yana olup zalime karşı durduysak, gelecekte de bu duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz. Ta ki Filistinliler özgür olana dek!"

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