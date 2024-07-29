Kuzey Tunçelli'den harika performans

Paris Olimpiyat Oyunları'nda 16 yaşındaki milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, erkekler 800m serbest stil elemelerinde yarıştığı ikinci seriyi Türkiye rekoru kırarak tamamladı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor.

Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, erkekler 800m serbest stil elemelerinde mücadele etti. 16 yaşındaki sporcumuz, yarıştığı ikinci seriyi 7:47.29'luk derecesi ile Türkiye rekoru kırarak 2. sırada tamamladı.

Toplam 4 seride 31 sporcu arasında en iyi 8 dereceyi yapan sporcular final yüzmeye hak kazanacaktı. Ancak Kuzey, genel sıralamada 11. olarak en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale kalamadı. Kuzey Tunçelli, 3 Ağustos'ta 1500m serbest stil elemelerinde mücadele edecek.