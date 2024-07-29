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Yurt dışı çıkış harcına ikinci zam iddiası! Tarih ve rakam verdi

Yurt dışı çıkış harcına ikinci zam iddiası! Tarih ve rakam verdi

Yurt dışı çıkış harcına geçtiğimiz günlerde yüzde 233 zam yapıldı. Yurt dışı çıkış harcı 150 TL'den 500 TL'ye çıktı. Harç ücretleri için yeni bir zam iddiası ortaya atıldı. İkinci zamla birlikte harç ücretlerinin yeniden artması bekleniyor.

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Yurt dışı çıkış harcına ikinci zam bir zam geleceği iddia edildi. Yurt dışı çıkış harcına geçtiğimiz günlerde yüzde 233 zam yapıldığı uygulandı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl 150 TL'den 500 TL'ye yükselen harcın 750 TL'ye çıkacağını iddia etti.

Yurt dışı çıkış harcına yeniden zam iddiası 

Yeni vergi paketi düzenlemesiyle birlikte yurt dışı çıkış harcı, yüzde 233 oranında bir zamla 150 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı.

500 TL'ye yükselen harç ücretleri için yeni bir zam iddiası geldi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yurt dışı çıkış harcına yeniden zam yapılacağını ifade etti.

İddiaya göre ikinci zamla birlikte harç ücretlerinin 750 TL'ye çıkması bekleniyor.

Ozan Bingöl'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "500 TL’ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcı, yeniden değerleme oranına bağlandı. Bu yılbaşında harcın 700-750 TL’ye çıkması demek." açıklamasında bulundu.

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