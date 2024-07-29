BIST 10.803
DOLAR 33,01
EURO 35,75
ALTIN 2.534,90
HABER /  SPOR

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten 8 numara transferi için açıklama

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten 8 numara transferi için açıklama

Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray transfer yarışında rakiplerine göre yavaş kalırken, sarı-kırmızılı kulubün taraftarları bu durumdan çok şikayet etti. Kulüp Başkanı Dursun Özbek konuyla ilgili açıklama yaptı. Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Özbek, 8 numara bölgesine yapılacak takviyeyi en kısa sürede açıklayacaklarını söyledi.

Abone ol

Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından Ali Sami Yen'in vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yaptıkları anmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Beşiktaş ile 3 Ağustos Cumartesi karşılaşacakları Turkcell Süper Kupa maçına odaklandıklarını belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Transfer sezonu devam diyor. Hocamızla beraber tespit ettiğimiz eksiklerimiz var. Onların bir kısmını giderdik, bir kısmını da en kısa sürede gidereceğiz. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Elimizde şampiyon olmuş bir kadro var. 2 sezon üst üste şampiyon olan değerli bir hocamız var. Bunlar Galatasaray'ın en büyük gücü. Çalışmalar sonucunda ihtiyaç duyulan yerlere transferlerimiz devam edecek. 8 numara önemli kuvvetlendirmemiz gereken bir bölgemiz. Son derece sıkı çalışıyoruz. Kısa sürede inşallah taraftarlarımıza haberini vereceğiz."

Dursun Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Olimpiyata katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Kafileye katılan sporcuların hepsini gözlerinden öpüyorum, onlar bizim gurur kaynağımız. Orada olmak çok önemli. Bugün de güzel bir galibiyet aldık. Yürekten onları desteklememiz lazım. Onlar Türk sporunun kıymetlisi. Özellikle 1924'te olimpiyatlara Ali Sami Yen Bey götürmüştü. Böyle bir döneme gelmesi de çok önemli. Onun için herkesin oradaki sporcuları cesaretlendirmesi gerektiğini düşünüyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi! Vatandaş isyan etti: Belediye başka şeylerden kar yapsın
İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi! Vatandaş isyan etti: Belediye başka şeylerden kar yapsın
nut Geliyor TOKİ İstanbul ve Ankara için harekete geçti! 1060 yeni konut geliyor
nut Geliyor TOKİ İstanbul ve Ankara için harekete geçti! 1060 yeni konut geliyor
Beşiktaş, Süper Kupa mesaisine başladı
Beşiktaş, Süper Kupa mesaisine başladı
Yurt dışı çıkış harcına ikinci zam iddiası! Tarih ve rakam verdi
Yurt dışı çıkış harcına ikinci zam iddiası! Tarih ve rakam verdi
Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu
Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu
Sakarya'da denize girmek yasaklandı!
Sakarya'da denize girmek yasaklandı!
Galatasaray, genç oyuncusu Jankat Yılmaz'ı Adanaspor'a kiraladı
Galatasaray, genç oyuncusu Jankat Yılmaz'ı Adanaspor'a kiraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, sanatçı Kenan Işık için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, sanatçı Kenan Işık için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kenan Işık için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kenan Işık için taziye mesajı
CHP Sözcüsü Deniz Yücel hakkında suç duyurusu
CHP Sözcüsü Deniz Yücel hakkında suç duyurusu
Kuzey Tunçelli'den harika performans
Kuzey Tunçelli'den harika performans
Bahçeli'den Kenan Işık paylaşımı
Bahçeli'den Kenan Işık paylaşımı