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Şırnak’ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon: 13 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon: 13 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon: 13 gözaltı Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, DHKP-C, FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden, 12’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde DHKP-C, FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda sürüyor. PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmada 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden, 12’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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