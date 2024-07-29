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EYT’den yararlanamayan için yeni fırsat! İşte ikinci emeklilik şansının detayları…

EYT’den yararlanamayan için yeni fırsat! İşte ikinci emeklilik şansının detayları…

Milyonlarca çalışan emekli olmak için gün sayıyor. Son olarak değişen yasayla birlikte emeklilik şartlarında da yeni gelişmeler yaşandı. EYT'den yararlanamayan için yeni fırsat vatandaşın ayağına geldi. İşte bu şartları taşıyan herkes ikinci emeklilik şansından yararlanabilir...

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Milyonlarca çalışan emeklilik tarihi için gün sayıyor. Son değişen yasalarla birlikte emeklilik şartlarında da yeni gelişmeler yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, EYT yasası sayesinde milyonlarca sigortalı, yaş şartı olmadan emekli oldu. Ancak 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar bu fırsatı kaçırdı ve emeklilik yollarını araştırmaya başladı.

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş ve 7 bin gün prim şartı bulunuyor. Ancak yasalarımızda emekliliği öne çekmek için bazı imkanlar da mevcut. Şartları sağlayanlar daha az primle ya da daha erken yaşta emekli olabiliyor.

Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yıl önce emeklilik imkanı doğuyor.

Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip. Bu imkan, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.





Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

EYT
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