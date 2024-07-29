Galatasaray resmen açıkladı! Bir ayrılık daha...

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ı 2024-2025 sezonu için Rusya 1. Lig ekibi Orenburg'a kiraladığını açıkladı.Abone ol
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın Rusya 1. Lig'i ekibi Orenburg'a kiralandığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda FC Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.
Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş’ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda FC Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/hCrFe3K2yj— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 29, 2024