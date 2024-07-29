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Galatasaray resmen açıkladı! Bir ayrılık daha...

Galatasaray resmen açıkladı! Bir ayrılık daha...

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ı 2024-2025 sezonu için Rusya 1. Lig ekibi Orenburg'a kiraladığını açıkladı.

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın Rusya 1. Lig'i ekibi Orenburg'a kiralandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda FC Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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