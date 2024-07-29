Golan Tepeleri'ndeki saldırıya yanıt için Netanyahu'ya tam yetki verildi

Kabine, Netanyahu hükümetine roket saldırısına verilecek yanıtın “şekli ve zamanlaması” konusunda karar verme yetkisi verdi.

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İsrail'in Lübnan sınırında yer alan ve işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde çoğu çocuk 12 kişinin öldüğü roket saldırısının ardından iki ülkede gergin bekleyiş devam ediyor.

İsrail, Cumartesi günü gerçekleşen saldırıdan sonra Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı. Hizbullah Pazar günü iki İsrail askeri üssüne saldırı düzenledi.

İsrail, Mecdel Şems adındaki Dürzi kasabasındaki bir futbol sahasını vuran saldırıdan Lübnanlı militan grubu sorumlu tutuyor, ancak Hizbullah bunu kesin bir dille reddediyor ve saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

NETANYAHU'YA TAM YETKİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırı ardından ABD seyahatini erken bitirip ülkesine dönerek güvenlik kabinesini topladı.

Kabine, Netanyahu hükümetine roket saldırısına verilecek yanıtın “şekli ve zamanlaması” konusunda karar verme yetkisi verdi.

Reuters haber ajansının Pazartesi günü geçtiği habere göre, İsrailli üst düzey bir savunma yetkilisi, İsrail'in Hizbullah'a zarar vermek istediğini ancak bölgeyi topyekun bir savaşa sürüklemek istemediğini söyledi; diğer iki yetkili de ülkenin birkaç günlük çatışma ihtimaline karşı hazırlık yaptığını belirtti.

AVRUPA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Batılı hükümetler İsrail'i tepkisinde itidalli olmaya çağırdı.

Almanya, başta İran olmak üzere, Orta Doğu'daki çatışmaların tüm taraflarına gerilimi tırmandırmama çağrısı yaptı; Lübnan'daki vatandaşlarını da acilen ülkeden ayrılmaya çağırdı.

Beyaz Saray, “korkunç saldırıdan bu yana İsrailli ve Lübnanlı muhataplarıyla sürekli görüşmelerde bulunduğunu” söyledi.

Açıklamada ayrıca “Mavi Hat [İsrail ve Lübnan arasındaki gayri resmi sınır] boyunca tüm saldırıları kesin olarak sona erdirecek diplomatik bir çözüm üzerinde çalışıldığı” belirtildi.

KAYNAK: BBC TÜRKÇE