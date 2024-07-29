Joe Biden'dan Donald Trump'ı kızdıracak adım: Mahkemeye çağrı yapacak

ABD seçim yarışı hareketlenirken Joe Biden, Donald Trump'a karşı tarihi bir adım atmaya hazırlıyor. Biden, Trump'ın seçilmesi halinde yetkilerinin kısıtlanması için Anayasa Mahkemesine çağrı yapacak.

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ABD Başkanı Joe Biden, eski başkanların federal ceza davaları ve mahkumiyetlere karşı dokunulmazlık haklarının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne çağrı yapacak.

CNBC haberine göre Biden'in bu kararı seçilmesi halinde Trump'ın yargılandığı davalar nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılmasını amaçlıyor.

Ayrıca önümüzdeki yıllarda başkanlığa adaylığını koyacak kişilerin suç işlemekten kaçınmasını sağlamak da bu çağrının nedenleri arasında gösteriliyor.

Ayrıca Trump yandaşlarının bir önceki başkanlık seçimleri sonuçlarını protesto için Kongre Binası'nı basmasının da Biden'ın bu adımı atmasında etkili olduğu ifade ediliyor.

Yüksek mahkeme üyeleri için de yaşa değişikliği

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın ayrıca Kongre'nin Yüksek Mahkeme üyeleri için dönem sınırlaması getirmesini istediğini ve yargıçlar için 18 yıl görev yapmasının amaçlandığını bildiriyor.

Yetkiliye göre Biden, dönem sınırlamalarının yanı sıra Kongre'den Yüksek Mahkeme'yi, hediyeler, siyasi faaliyetler ve mali işlemler konusunda diğer federal yargıçlara uygulanan türden uygulanabilir etik gerekliliklere tabi kılmasını talep edecek.