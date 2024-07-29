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Onur Bulut, Rams Başakşehir'e transfer olmaya yakın

Onur Bulut, Rams Başakşehir'e transfer olmaya yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kısa zaman içinde bir ayrılık yaşanabilir. Siyah-beyazlı takımın deneyimli sağ beki Onur Bulut, Rams Başakşehir'e transfer olmaya yakın.

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Hızlı bir transfer dönemi geçiren Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Onur Bulut ile yollar ayrılıyor. 

BeIN Sports'un haberine göre; İki sezondur Beşiktaş formasını giyen Onur Bulut, bir başka İstanbul ekibi Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

30 yaşındaki bek oyuncusunun transferi için geri sayıma geçilirken, Onur Bulut'un bonservisi ile birlikte Rams Başakşehir'e katılacağı öğrenildi.

Siyah beyazlı ekip ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Bulut, geçen sezon 42 maçta süre almış ve 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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