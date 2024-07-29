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Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme: 2 yıl sonra yeniden başlayacak

Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme: 2 yıl sonra yeniden başlayacak

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin özel temsilcileri Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan, iki yıl aranın ardından yarın sınır hattında 5'inci müzakere turunu gerçekleştirecek.

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Türkiye ve Ermenistan arasında olumlu hava sürüyor. İki ülke arasındaki normalleşme görüşmelerinin tekrar başlayacağı duyuruldu. Ülkelerin özel temsilcileri 2 yıl aranın ardından yarın sınır hattında bir araya gelecek.

SAAT 22'DE BAŞLAYACAK

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan'ın Türkiye Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'ın görüşmesi Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Görüşmelerin ilk bölümü sınırın Ermenistan tarafında yapılacak.

Görüşmelerin ikinci bölümü Türkiye tarafında Iğdır'da sınıra yakın bir bölgede devam edecek.

PAŞİNYAN SINIRDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Geçen günlerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınır altyapısı tamamlanan gümrük kapısını ziyaret etmişti.

İki özel temsilcisi kararın uygulanabilmesi için yapılacakları ve bundan sonraki adımları konuşacak.

SINIR KAPANMIŞTI

Türkiye Ermenistan sınırı, Ermenistan'ın 1993 yılında Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesini işgal etmesi üzerine kapanmıştı.

İki ülke arasında İkinci Karabağ Savaşı sonrası başlayan görüşmeler sonrası, 2 Şubat 2022'de doğrudan uçuşlar başlamış, 1 Temmuz 2022'de ise sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması kararlaştırılmış ancak bu karar bir türlü uygulanamamıştı.

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