İngiltere'deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı

İngiltere’nin Southport bölgesinde yaşanan bıçaklı saldırıda iki çocuk öldü, 9 kişi yaralandı. Saldırganın 17 yaşında bir genç olduğu açıklandı.

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İngiltere'nin Southport bölgesindeki Hart Caddesi'nde iki çocuğun öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı oldu.

Merseyside Polisi, yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00 sularında Hart Caddesi'ndeki bıçaklı saldırı ihbarı üzerine acil ekiplerin bölgeye intikal ettiğini kaydetti.

Saldırganın gözaltına alındığını duyuran İngiliz polisi olayda kullanılan bıçağın da ele geçirildiğini açıkladı. Yaralılar helikopterlerle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede bir dans okulu bulunduğu ve yaşları 6 ve 11 arasında değişen çocukların saldırı anında derste oldukları belirtildi. Saldırı esnasında sınıfta 25 öğrenci bulunduğu gelen haberler arasında.

Saldırının sebebi açıklanmazken, olayın terör ile bağlantısı bulunmadığı belirtildi. Yaralılardan kaçının çocuk olduğu henüz açıklanmadı.