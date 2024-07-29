BIST 10.734
DOLAR 33,02
EURO 35,77
ALTIN 2.531,28
HABER /  DÜNYA

İngiltere'deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı

İngiltere'deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı

İngiltere’nin Southport bölgesinde yaşanan bıçaklı saldırıda iki çocuk öldü, 9 kişi yaralandı. Saldırganın 17 yaşında bir genç olduğu açıklandı.

Abone ol

İngiltere'nin Southport bölgesindeki Hart Caddesi'nde iki çocuğun öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı oldu. 

Merseyside Polisi, yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00 sularında Hart Caddesi'ndeki bıçaklı saldırı ihbarı üzerine acil ekiplerin bölgeye intikal ettiğini kaydetti.

Saldırganın gözaltına alındığını duyuran İngiliz polisi olayda kullanılan bıçağın da ele geçirildiğini açıkladı. Yaralılar helikopterlerle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede bir dans okulu bulunduğu ve yaşları 6 ve 11 arasında değişen çocukların saldırı anında derste oldukları belirtildi. Saldırı esnasında sınıfta 25 öğrenci bulunduğu gelen haberler arasında.

Saldırının sebebi açıklanmazken, olayın terör ile bağlantısı bulunmadığı belirtildi. Yaralılardan kaçının çocuk olduğu henüz açıklanmadı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Mbappe parayı vurdu! Kulüp satın alıyor
Mbappe parayı vurdu! Kulüp satın alıyor
Trabzonspor, bir transferi daha bitiriyor!
Trabzonspor, bir transferi daha bitiriyor!
Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme: 2 yıl sonra yeniden başlayacak
Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme: 2 yıl sonra yeniden başlayacak
Lugano maçı öncesi açıkladı! Çok üzgünüm
Lugano maçı öncesi açıkladı! Çok üzgünüm
Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
Tekirdağ'da iki plastik fabrikasında yangın çıktı
Tekirdağ'da iki plastik fabrikasında yangın çıktı
Hamas'tan ateşkes açıklaması! Tüm dünyaya duyurdular
Hamas'tan ateşkes açıklaması! Tüm dünyaya duyurdular
Onur Bulut, Rams Başakşehir'e transfer olmaya yakın
Onur Bulut, Rams Başakşehir'e transfer olmaya yakın
Joe Biden'dan Donald Trump'ı kızdıracak adım: Mahkemeye çağrı yapacak
Joe Biden'dan Donald Trump'ı kızdıracak adım: Mahkemeye çağrı yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Namık Tan'ın "Mavi Vatan" açıklamasına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Namık Tan'ın "Mavi Vatan" açıklamasına tepki
İsrail ile savaş! Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
İsrail ile savaş! Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
Paris 2024'te ilk madalya sevinci yaşandı
Paris 2024'te ilk madalya sevinci yaşandı