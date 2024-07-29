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Trabzonspor, bir transferi daha bitiriyor!

Trabzonspor, bir transferi daha bitiriyor!

Transfer döneminin hızlı takımlarından Trabzonspor, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. Bordo-mavili takımın eski oyuncusu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Okay Yokuşlu'da işi imza aşamasına getirdi.

beIN SPORTS'un haberine göre, bordo mavililer Okay Yokuşlu transferi için hem oyuncu hem de kulübü West Bromwich ile anlaşmaya vardı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Milli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalamak isteyen yönetim, bu hamle ile orta sahayı daha güçlü kılmayı planlıyor..

2018 Temmuz'da Trabzonspor'dan 6 milyon Euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, Şubat 2021'de kiralık olarak West Bromwich yolunu tutmuştu. Ocak 2022'de kiralık olarak Getafe formasını da giyen Okay Yokuşlu, 2022 Haziran'da West Bromwich'e bu sefer bonservisi ile transfer oldu.

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda da yer alan orta saha geçen sezon 48 maçta 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

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