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Mbappe parayı vurdu! Kulüp satın alıyor

Mbappe parayı vurdu! Kulüp satın alıyor

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, ülkesinde yetiştiği kulübü satın almaya hazırlanıyor.

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Real Madrid'in Fransız golcüsü Kylian Mbappe, ülkesinde yetiştiği kulübü satın almaya hazırlanıyor.

Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre; Mbappe, Monaco'ya transfer olmadan önce altyapısında yetiştiği Fransa Ligue 2'de yer alan Caen'in %80 hisselerinin sahibi olacak.

Yıldız oyuncu Mbappe bu satın alma için yaklaşık 15 milyon Euro ödeyecek. Kulübün kalan yüzde 20'lik hissesi Pierre-Antoine Capton'da kalacak.

Caen, Fransa Ligue 2'de geçen sezonu 58 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

Celebrity Net Worth'a göre ise dünyaca ünlü yıldız futbolcunun kişisel serveti toplam 180 milyon Dolar.

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