BIST 10.734
DOLAR 33,08
EURO 35,83
ALTIN 2.540,82
HABER /  GÜNCEL

CHP Giresun'da fındık mitingi düzenleyecek

CHP Giresun'da fındık mitingi düzenleyecek

CHP, 2 Ağustos'ta Giresun'da fındık üreticileri için büyük bir miting düzenlenecek. CHP Lideri Özel'inde katılacağı mitingde, fındık üreticilerinin yaşadığı sorunlar gündeme getirilecek ve iktidara çağrıda bulunulacak.

Abone ol

CHP, 2 Ağustos’ta Giresun’da fındık mitingi yapılacağını açıkladı. TBMM Divan Katip Üyesi CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de mitinge katılarak fındık üreticisiyle buluşacağını ifade etti.

İktidarın yok saydığı emekçinin sesi olmaya devam edeceklerini belirten milletvekili Gezmiş, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, fındık üreticisinin yanında olmak için 2 Ağustos Cuma günü fındığın başkenti Giresun’da fındık mitingi yapacaktır. Giresun milletvekili olarak tüm fındık üreticilerimizi mitingimize bekliyoruz” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Gezmiş, fındık hasadına günler kalmasına rağmen fındık taban fiyatını açıklamayan iktidara da sert tepki gösterdi.

CHP’li Gezmiş, ‘fındık hasadına günler kala sessizliğini koruyan hükümete açık çağrımdır’ diyerek taleplerini sıraladı:

"Bahçeye girmek için gün sayan fındık üreticisinin sabırsız bekleyişine artık bir son verin ve 160 liranın altında bir rakamı aklınızdan dahi geçirmeyin. 160 TL bizim kırımızı çizgimizdir; altında bir fiyat fındıkta hak gaspıdır. Giresun kalite fındık, levant kalite fındıktan %10 oranında daha fazla fiyat farkı almalıdır."

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de katliam! 'Çocuk' kavgasında anne ve 2 oğlu öldürüldü
Kayseri'de katliam! 'Çocuk' kavgasında anne ve 2 oğlu öldürüldü
Araç sahibi olanlar dikkat! 2. MTV taksit ödemesi için acele edin
Araç sahibi olanlar dikkat! 2. MTV taksit ödemesi için acele edin
Erzurum'da ambulansın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Erzurum'da ambulansın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti
17 ilde uyuşturucu tacirlerine büyük darbe! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu
17 ilde uyuşturucu tacirlerine büyük darbe! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu
Erdoğan 'Fırsatçılık yapmayız' dedi! AK Parti'de transferler beklemeye alındı
Erdoğan 'Fırsatçılık yapmayız' dedi! AK Parti'de transferler beklemeye alındı
MHP'den Tuğrul Türkeş'e çok sert 'Kavala' yanıtı
MHP'den Tuğrul Türkeş'e çok sert 'Kavala' yanıtı
Sigaraya 5 TL daha zam yolda! Tarihi de açıklandı
Sigaraya 5 TL daha zam yolda! Tarihi de açıklandı
Hulusi Akar'dan CHP'li Namık Tan'ın 'Mavi Vatan masal' yanıtı
Hulusi Akar'dan CHP'li Namık Tan'ın 'Mavi Vatan masal' yanıtı
İsrail Başbakanı Netenyahu, ateşkes görüşmelerinde yeni talepler sundu
İsrail Başbakanı Netenyahu, ateşkes görüşmelerinde yeni talepler sundu
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
İran Cumhurbaşkanı'ndan İslam ülkelerine mesaj: Dini yükümlülük...
İran Cumhurbaşkanı'ndan İslam ülkelerine mesaj: Dini yükümlülük...
Paralimpik Türk oyuncuların tören kıyafetleri yeniden tasarlanacak
Paralimpik Türk oyuncuların tören kıyafetleri yeniden tasarlanacak