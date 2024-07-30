Özgür Özel'den dikkat çeken 15 Temmuz açıklaması! Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

CHP lideri Özgür Özel, isim vermeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyenler için "Ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır" ifadelerini kullanan Özel, "Bunu söylemek Türkiye'ye yapılmış en büyük kötülüktür" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a konuşan Özgür Özel, isim vermeden eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklamaları üzerinden eleştirdi.

FETÖ'cü hainlerin darbe girişimini 'tiyatro' olarak nitelendirenlere tepki gösteren Özgür Özel, "Bu bir tiyatro' diyorlardı. Anında karşı çıktım. Dedim ki; 'Kardeşim, bal gibi darbeydi. Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır. Ve devam ettim; 'Buna tiyatro demek kadar, Türkiye'ye yapılmış en büyük kötülüktür" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel'in bu sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.