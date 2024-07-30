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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bugün Tahran'a gidecek.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan, Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'ı ziyaret edecek.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla bugün yemin töreni düzenlenecek.

Pezeşkiyan, bunun ardından, oluşturduğu kabinesini güvenoyu için Meclis'e sunacak.

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