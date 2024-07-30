TÜRK-İŞ temmuz ayı 4 kişilik ailenin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

TÜRK-İŞ, temmuzda 4 kişilik aile için açlık sınırını 19 bin 234 lira, yoksulluk sınırını 62 bin 653 lira olarak hesapladı.

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TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Temmuz 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, temmuzda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 19 bin 234 lira 43 kuruş oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 62 bin 652 lira 87 kuruş hesaplandı.

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 24 bin 901 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 1,34 olarak gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 64,99'u buldu.

Araştırmada yer alan bilgilere göre, süt, yoğurt, peynir ürünlerinin fiyatında haziranda da olduğu gibi önemli değişiklik görülmedi.

Dana eti fiyatında değişiklik olmazken, kuzu eti fiyatı 35 lira arttı, tavuk eti fiyatında düşüş oldu. Birkaç aydır gerileyen yumurtanın adet fiyatında ise bu ay artış tespit edildi.

Kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimeğin kilogram fiyatında 1 liralık artış oldu.

Temmuzda, ortalama sebze kilogram fiyatı 32 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı ise 64 lira olarak hesaplandı.

Ayçiçek yağı, zeytinyağı, tereyağı ve margarin fiyatlarında ciddi artış olmazken, siyah zeytin fiyatı yüzde 6, yeşil zeytin fiyatı yüzde 10 arttı.

Çayın fiyatında bir miktar artış, şeker fiyatlarında ise kısmi düşüş tespit edildi.

Baharat ürünlerinin fiyatı ortalama yüzde 8, çayın kilogram fiyatı yüzde 9, balın kilogram fiyatı yüzde 6,5 arttı, şeker ve reçel fiyatlarında ise kısmi artış görüldü.