Çevreyi kirleten 2 firmaya 4 milyon 643 bin lira ceza uygulandı
Bolu'da çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 2 firmaya 4 milyon 643 bin lira ceza kesildi.Abone ol
Kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirlilik ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Denetimler sonucu 2 beyaz et firmasının dereyi kirlettiği tespit edildi.
Toplam 4 milyon 643 bin lira cezai işlem uygulanan 2 firma hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.