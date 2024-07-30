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Çevreyi kirleten 2 firmaya 4 milyon 643 bin lira ceza uygulandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çevreyi kirleten 2 firmaya 4 milyon 643 bin lira ceza uygulandı

 Bolu'da çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 2 firmaya 4 milyon 643 bin lira ceza kesildi.

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Kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirlilik ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Denetimler sonucu 2 beyaz et firmasının dereyi kirlettiği tespit edildi.

Toplam 4 milyon 643 bin lira cezai işlem uygulanan 2 firma hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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