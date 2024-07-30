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Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı daha da kızdıracak paylaşım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin'e yönelik sözlerine Fatih Erbakan'dan yanıt geldi. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Perde Arkası'nda değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin'nin İsrail'le ilgili eleştirilerine yanıt vererek; "Çıktı bir tanesi affedersiniz, terbiyesizin teki, parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Doğan Bekin'e yönelik cümlelerine yazılı açıklama ile cevap verdi. Erbakan, "Kullandığı talihsiz ifadeyi Sn. Cumhurbaşkanı'nın temsil ettiği makama yakıştıramadığımızı ifade ediyor ve kendisini nezakete davet ediyoruz" dedi.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Perde Arkası'nda değerlendirdi.

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