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DEM Parti İl Eş Başkanları'na gözaltı

DEM Parti İl Eş Başkanları'na gözaltı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, DEM Parti İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda, aralarında DEM Parti İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt’un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusu sürüyor.

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