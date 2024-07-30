Petrol 2 ayın dibini gördü! Akaryakıt fiyatları için indirim sinyali

Brent petrol Çin talebine yönelik endişeler ve küresel piyasalardaki gelişmelerle son iki ayın dibini gördü.

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Akaryakıt fiyatları petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak hareket ederken gözler yarın açıklanacak FED faiz kararında. Uzmanlar petrolün kritik seviyelerin altında kalması halinde akaryakıt fiyatlarının aşağı inebileceğini ifade ediyor. Dolar/TL kurunda yaşanan gelişmelerde akaryakıt için belirleyici olacak.

Brent petrol OPEC ülkelerinin 2025 yılında üretim artışına gideceği talebin azalacağı beklentileri ile kritik seviyeleri test ediyor. Çin ekonomisinin görünümü ve ABD Merkez Bankası FED faiz kararlarına ilişkin beklentiler de fiyatlanmaları etkiledi. Uzmanlar, piyasalarda farklı bir gelişmenin yaşanmaması halinde petrol düşüşlerin devam edebileceğinin sinyalini verdi. Akaryakıt fiyatlarının da brent petrole paralel düşüşe geçebileceği ifade ediliyor.

Petrol fiyatları 3 haftadır üst üste düşüş yaşayarak son iki ayın dibini gördü. Brent petrol salı günü vadeli işlemlerde78,8 dolara kadar geriledi. Teknik olarak bu aşamada petrolde 77 dolar kritik bir seviye olarak biliniyor. Temmuz başındaki 87 dolara seviyesinin çok altında olan siyah altın 80 dolar bandını kırdıktan sonra hızla geri çekildi.

Kredi Derecelendirme Kurumu Morgan Stanley petrol için karamsar bir tahminde bulunarak yatırım kuruluşlarının ham petrol piyasasındaki sıkışıklık nedeniyle gelecek yıl brent petrol fiyatının 70 dolar seviyelerine kadar düşebileceğini ifade etti.

ABD ticari ham petrol stokları bu yaz çok hızlı düşüşler yaşadı. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Çin talebiyle ilgili endişeler de petrol fiyatlarını etkiledi. Orta Doğu’da artan gerilim de fiyat artışlarını desteklemedi.

ABD'deki ticari ham petrol stokları 21 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında toplam 24 milyon varil azaldı. Gelişmeler sonrasında petrol yatırımcısı artan oynaklık ve öngörülememezlikle riskten kaçtı. Bu durumda fiyatların düşmesine ve durgunluğa yol açtı.

Çin ekonomisinin durumu ve yılın ikinci yarısındaki petrol talebine ilişkin devam ediyor. Çin petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

OPEC ve OPEC dışı ülkeler 2025 yılından petrol üretimini günlük 2,5 milyon varil artacağını öngördü. Üretim artışının talebin üzerinde gerçekleşeceğine yönelik beklentiler de fiyatları baskıladı.

FED kararı bekleniyor

ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararlarına yönelik olarak pas geçmesi bekleniyor. Bu nedenle piyasalarda şaşırtan bir gelişme beklenmiyor. FED’in bu toplantıda faiz indirimine gitmesi halinde petrol fiyatları yukarı çıkabilir. Ancak, faiz indirimleri için eylül ya da ekim ayına işaret ediliyor.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketi yurt içinde akaryakıt fiyatlarına etki edecek. Petrol piyasalarında beklenen düşüşlerin gerçekleşmesi halinde motorin, benzin ve otogaza da indirim gelmesi bekleniyor. Öte yandan dolar/TL kurundaki gelişmeler de fiyatların yönünü belirleyecek.