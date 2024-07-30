Bakan Bayraktar duyurdu! Dev gemi yola çıktı! 2 ay sonra Türkiye'de!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformunun Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzer üretim platformumuz Singapur’dan Türkiye’ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından ülkemize ulaşacak. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan bu devasa deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz üretimi yapacağız." dedi.

298,45 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde yüzer üretim plarformu, Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmalarında gaz işleyerek karaya iletecek.

Platformun maksimum gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp.