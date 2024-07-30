Emekli olacaklar dikkat! Uzman isim hesapladı, tarih verdi! Maaşınız yüzde 35 düşebilir

Emekli olmak isteyenler 2024 yerine 2025 yılında emekli olursa maaşları yüzde 35'e yakın düşecek. tv100'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal çok önemli açıklamalar yaptı.

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Emekli maaşlarına etki eden en önemli faktörlerden biri enflasyon rakamları. 2025 yılı içinde düşük enflasyon hedeflendiği için maaşların da daha düşük olması öngörülüyor.

En doğru yıl 2024

Bal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2024 yılında emekli olmakla 2025 yılında emekli olmak arasında bir fark oluştu. Bu farkın sebebi ise güncelleme oranı. Güncelleme oranının 2024'te daha yüksek olması ve 2025'te de hedeflenen enflasyon oranından dolayı daha düşük olması bekleniyor. Bu sebeple 2 yıl arasında maaş farkı var." ifadelerini kullandı.

SGK Uzmanı Murat Bal şu ifadeleri kullandı;

"Bilindiği üzere maaşların belirlenmesindeki en önemli faktör enflasyon oranı. Yıllardır yüksek seyreden enflasyon oranının 2025'te düşmesi bekleniyor. Bu da 2025 yılında emekli olmayı düşünen çalışanların daha az maaş almasına neden olacak.

2024'ün ocak ayında yüzde 49,25 zam yapıldı emeklilere. 2024'ün temmuz ayında ise yüzde 24,7'lük bir zam gerçekleşti. Toplamda kümülatif olarak yüzde 86.16'lık bir zam gerçekleşti. 2023 güncelleme katsayısı da yüzde 66,12'ydi. 2025'te dilekçe verecek olanlar ise katsayı oranı ise yüzde 39.20'ye düşmüş oldu. Dolayısıyla 2024 yılında emekli olmakla 2025 yılında emekli olmak arasında sizin açınızdan yüzde 30'un üzerinde bir emekli maaşı düşüklüğüne neden olacak."

En doğru ay aralık

Uzmanlara göre ise emekli dilekçesinin verilmesinin en doğru zamanı aralık ayı. Çünkü bu yıl emekli olanlar için 2023 yılının enflasyon ve büyüme rakamları baz alınacak.

Maaşlar arasında ne kadar fark olacak?

SGK Uzmanı Murat Bal maaş farkını ise şu sözlerle anlattı;

"2024 yılında emekli olmak maaş açısından daha avantajlı olacak. 2024 yılında siz emekli olurken 15 bin 800 lira hakediyor olsanız 31 Aralık'ta bu dilekçeyi verseniz bu parayı alabiliyorsunuz. Ancak 2025 yılında emekli olsanız bu rakam 11 bin 640 liraya düşüyor. Mesela 2024 yılında 25 bin 200 lira emekli maaşı alacak olsanız bu rakam 2025 yılında emekli olduğunuzda 18 bin 560 liraya düşüyor. 40 bin 500 lira için de örnekleyecek olursak 2025 yılında bu rakam da 29 bin 610 liraya düşüyor. Yani yüzde 30'un üzerinde 25 civarına bir kayba neden olacak. Eğer hakkınız varsa gününüz yılınız dolduysa kesinlikle 2024 yılında emekli olmanızı tavsiye ederim."